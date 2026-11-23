Як влаштований ChatGPT для Super Nintendo?

Модель створили на основі GPT-OSS-120B від OpenAI методом дистиляції - перенесенням знань великої мовної моделі в значно меншу. Вона має лише 2,2 млн параметрів, а GPT-OSS-120B використали для створення навчальних діалогів.

Передбачено два варіанти запуску:

Базова версія займає близько 4 МБ і генерує відповіді лише за допомогою самої мовної моделі.

займає близько 4 МБ і генерує відповіді лише за допомогою самої мовної моделі. Розширена збірка обсягом 19 МБ додатково містить довідник фактів, створений на основі перших речень приблизно 150 000 статей англійської Вікіпедії у спрощеному вигляді.

За словами Бенджа Едвардса, це не повноцінний помічник для повсякденних завдань, а радше експеримент.

Модель у мільйони разів менша за ті, що лежать в основі ChatGPT, знає близько 8000 слів і часто помиляється. Причому робить це іноді з неабиякою впевненістю, а неточності трапляються навіть у вбудованому довіднику.

Водночас автор вважає кумедні й нелогічні відповіді частиною задуму: через обмежені знання та грайливий інтерфейс помилки моделі здаються "майже милими".

Зліва - "чиста" версія, а праворуч - версія з довідника (скриншот: The Register)

Яке обладнання потрібне для запуску на консолі?

Проєкт уже можна запустити в емуляторі або завантажити у вигляді ROM-файлу.

Щоб використати його на справжній консолі Super Nintendo, знадобиться спеціальний картридж із підтримкою графічного співпроцесора Super FX, наприклад FXPak Pro або SD2SNES.

Для запуску версії з довідником фактів потрібна також підтримка доповнення Media Streaming Unit 1 (MSU-1). Воно розширює можливості консолі, додаючи функції, подібні до CD-ROM. Обидва згадані флешкартриджі підтримують це доповнення.

Едвардс також зазначив, що базова версія може працювати й без чипа Super FX, але через меншу обчислювальну потужність якість відповідей буде нижчою. За наявності відповідних технічних навичок її теоретично можна запустити навіть із саморобного картриджа для SNES.

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Чому проєкт взагалі відбувся?

Едвардс розповів, що цікавиться такими техно-експериментами ще з 1990-х років, а концепцію так званих крихітних розмовних машин розвиває протягом останнього року.

У цьому проєкті він визначив обсяг програми, загальну логіку роботи, вибір чипів, інтерфейс і звуки набору тексту, тоді як написання коду виконували ШІ-агенти.

Раніше автор також створив ROM для оригінальної Nintendo Entertainment System під назвою Séance з ще меншою моделлю, яка імітує спілкування з привидом у картриджі.

Хоча ШІ-агенти, які допомагали писати код для запуску ChatGPT на SNES, "вважають", що можливості такого обладнання майже вичерпані, Едвардс із цим не погоджується. Він уже працює над новими ідеями, які мають зробити відповіді мініатюрних мовних моделей більш зв’язними та логічними.