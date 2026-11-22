Вчені систематизували можливі сценарії, за яких розвиток штучного інтелекту може призвести до глобальної катастрофи - від краху цивілізації до вимирання людства.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження AIxrisks .

Від тихої втрати контролю до фатальних винаходів: вісім сценаріїв загроз ШІ

Після перевірки 3184 документів науковці відібрали 58 робіт, у яких описано хоча б один повний шлях до екзистенційного наслідку - вимирання людства, незворотного колапсу цивілізації або закріпленої антиутопії.

Дослідники виділили 95 можливих сценаріїв, які об’єднали у вісім категорій і згрупували за трьома основними напрямами:

ШІ поступово перебирає контроль над майбутнім. До цієї групи належать сценарії, у яких владу захоплює одна неконтрольована система, кілька незалежних систем або група скоординованих ШІ.

Також сюди входить поступова передача повноважень штучному інтелекту людьми, яка зрештою призводить до втрати контролю. Загалом цей напрям охоплює 60 сценаріїв.

Влада опиняється в руках окремих людей. Йдеться про встановлення тоталітарного режиму за підтримки ШІ та посилення економічної нерівності через витіснення людей із ринку праці. До цієї групи віднесли 1 сценарій.

ШІ посилює руйнівні можливості людей. Цей напрям охоплює створення небезпечних винаходів із фатальними наслідками та автоматизовану війну під керуванням штучного інтелекту. У ньому описано 3 сценарії.

Автори наголошують: кількість сценаріїв у кожній категорії не свідчить про ймовірність їхнього настання.

Крім того, перелік не є вичерпним: у майбутньому дослідники можуть доповнити його новими варіантами розвитку подій.

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Як карта ризиків допоможе вчасно зауважити небезпеку?

Для кожного сімейства сценаріїв дослідники описали послідовність подій, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Це дозволяє експертам оцінювати, наскільки реалістичним є кожен етап, порівнювати різні погляди на ризики та визначати, на що варто звернути увагу насамперед.

Вчені розклали ризики ШІ на логічні ланцюжки (скриншот: AIxrisks)

За словами співавтора дослідження Пітера Слеттері з MIT FutureTech, такий підхід допоможе відстежувати небезпечні процеси й помічати перші ознаки загрози.

Це також полегшить взаємодію між розробниками ШІ, регуляторами та фахівцями з оцінки ризиків, щоб вони могли вжити заходів до того, як ситуація стане критичною.