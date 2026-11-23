Как устроен ChatGPT для Super Nintendo?

Модель создали на основе GPT-OSS-120B от OpenAI методом дистилляции - переносом знаний большой языковой модели в значительно меньшую. Она имеет всего 2,2 млн параметров, а GPT-OSS-120B использовали для создания обучающих диалогов.

Предусмотрены два варианта запуска:

Базовая версия занимает около 4 МБ и генерирует ответы только с помощью самой речевой модели.

занимает около 4 МБ и генерирует ответы только с помощью самой речевой модели. Расширенный сборник объемом 19 МБ дополнительно содержит справочник фактов, созданный на основе первых предложений примерно 150 000 статей английской Википедии в упрощенном виде.

По словам Бенджа Эдвардса, это не полноценный помощник для повседневных задач, а скорее эксперимент.

Эта модель в миллионы раз меньше тех, что лежат в основе ChatGPT, знает около 8000 слов и часто ошибается. Причем делает это порой с немалой уверенностью, а неточности встречаются даже во встроенном справочнике.

В то же время автор считает забавные и нелогичные ответы частью замысла: из-за ограниченных знаний и игривого интерфейса ошибки модели кажутся "почти милыми".

Слева - "чистая" версия, а справа - версия из справочника (скриншот: The Register)

Какое оборудование необходимо для запуска на консоли?

Проект можно запустить в эмуляторе или загрузить в виде ROM-файла.

Чтобы использовать его на настоящей консоли Super Nintendo, потребуется специальный картридж с поддержкой графического сопроцессора Super FX, например FXPak Pro или SD2SNES.

Для запуска версии со справочником фактов требуется поддержка дополнения Media Streaming Unit 1 (MSU-1). Оно расширяет возможности консоли, добавляя функции, подобные CD-ROM. Оба упомянутых флэш-картриджа поддерживают это дополнение.

Эдвардс также отметил, что базовая версия может работать и без чипа Super FX, но из-за меньшей вычислительной мощности качество ответов будет ниже. При наличии соответствующих технических навыков его теоретически можно запустить даже из самодельного картриджа для SNES.

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Почему проект вообще состоялся??

Эдвардс рассказал, что интересуется такими техно-экспериментами еще с 1990-х годов, а концепцию так называемых крошечных разговорных машин развивает за последний год.

В этом проекте он определил объем программы, общую логику работы, выбор чипов, интерфейс и звуки набора текста, в то время как написание кода выполнялось ИИ-агентами.

Ранее автор также создал ROM для оригинальной Nintendo Entertainment System под названием Séance с еще меньшей моделью, имитирующей общение с привидением в картридже.

Хотя ИИ-агенты, помогавшие писать код для запуска ChatGPT на SNES, "считают", что возможности такого оборудования почти исчерпаны, Эдвардс с этим не согласен.

Он уже работает над новыми идеями, которые должны сделать ответы миниатюрных языковых моделей более связными и логичными.