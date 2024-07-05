Сунак визнав поразку на виборах у Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак визнав поразку на загальних виборах. Лівоцентристська Лейбористська партія здобула переконливу перемогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер відсвяткував перемогу перед своїми прихильниками в лондонській галереї мистецтв Тейт Модерн.
"Зміни починаються зараз. Чесно кажучи, це приємне відчуття", - сказав він.
Сунак сказав, що зателефонував Стармеру, щоб привітати його, і додав, що бере на себе особисту відповідальність за нищівну поразку.
Згідно з результатами екзит-полу, лейбористи отримають 410 місць, а консерватори - лише 131 місце
"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори. Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитися і над чим поміркувати, і я беру на себе відповідальність за поразку", - заявив Сунак.
Наприкінці травня прем'єр Британії Ріші Сунак після аудієнції у короля Чарльза ІІІ розпустив парламент та призначив дострокові вибори.
Вибори у Британії відбулися 4 липня, де головними конкурентами стали консерватори та лейбористи.
Головний претендент на прем'єра Британії Кір Стармер вже зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.