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Сунак визнав поразку на виборах у Британії

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак визнав поразку на загальних виборах. Лівоцентристська Лейбористська партія здобула переконливу перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер відсвяткував перемогу перед своїми прихильниками в лондонській галереї мистецтв Тейт Модерн.

"Зміни починаються зараз. Чесно кажучи, це приємне відчуття", - сказав він.

Сунак сказав, що зателефонував Стармеру, щоб привітати його, і додав, що бере на себе особисту відповідальність за нищівну поразку.

Згідно з результатами екзит-полу, лейбористи отримають 410 місць, а консерватори - лише 131 місце  

"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори. Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитися і над чим поміркувати, і я беру на себе відповідальність за поразку", - заявив Сунак. 

Загальні вибори у Британії

Наприкінці травня прем'єр Британії Ріші Сунак після аудієнції у короля Чарльза ІІІ розпустив парламент та призначив дострокові вибори.

Вибори у Британії відбулися 4 липня, де головними конкурентами стали консерватори та лейбористи.

Головний претендент на прем'єра Британії Кір Стармер вже зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів.

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Ріші Сунак