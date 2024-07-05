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Сунак признал поражение на выборах в Британии

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение на всеобщих выборах. Левоцентристская Лейбористская партия одержала убедительную победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер отпраздновал победу перед своими сторонниками в лондонской галерее искусств Тейт Модерн.

"Перемены начинаются сейчас. Честно говоря, это приятное чувство", - сказал он.

Сунак сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за сокрушительное поражение.

Согласно результатам экзит-пола, лейбористы получат 410 мест, а консерваторы - всего 131 место, что означает отказ британских избирателей от правящей партии, который ожидался в течение нескольких месяцев.

"Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы. Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение", - заявил Сунак. 

Всеобщие выборы в Британии

В конце мая премьер Британии Риши Сунак после аудиенции у короля Чарльза III распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Выборы в Британии состоялись 4 июля, где главными конкурентами стали консерваторы и лейбористы.

Главный претендент на премьера Британии Кир Стармер уже сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов.

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Риши Сунак