Сунак признал поражение на выборах в Британии

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер отпраздновал победу перед своими сторонниками в лондонской галерее искусств Тейт Модерн.

"Перемены начинаются сейчас. Честно говоря, это приятное чувство", - сказал он.

Сунак сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за сокрушительное поражение.

Согласно результатам экзит-пола, лейбористы получат 410 мест, а консерваторы - всего 131 место, что означает отказ британских избирателей от правящей партии, который ожидался в течение нескольких месяцев.

"Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы. Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение", - заявил Сунак.