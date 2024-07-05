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Вибори у Британії: головний претендент на прем'єра зробив першу заяву

Лондон, Велика Британія, П'ятниця 05 липня 2024 06:20
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Вибори у Британії: головний претендент на прем'єра зробив першу заяву Фото: керівник Лейбористської партії Кір Стармер (facebook.com/KeirStarmerLabour)
Автор: Валерій Савицький

Очільник Лейбористської партії Кір Стармер зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів парламентських виборів у Великій Британії, що дають йому високі шанси стати прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - заявив Стармер, зручно вмостившись у своєму кріслі в північному Лондоні.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент.

Раніше на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.

Парламентські вибори у Британії

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після аудієнції в короля розпустив парламент і призначив дострокові вибори.

Обрання британцями нового парламенту відбулося у четвер, 4 липня. Головними конкурентами традиційно стали консерватори і лейбористи.

За даними соцопитувань, лейбористи мають впевнені шанси виграти перегони і новим прем'єр-міністром може стати Кір Стармер. Перші екзит-поли після закриття виборчих дільниць підтвердили ці прогнози.

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