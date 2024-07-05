Вибори у Британії: головний претендент на прем'єра зробив першу заяву
Очільник Лейбористської партії Кір Стармер зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів парламентських виборів у Великій Британії, що дають йому високі шанси стати прем'єр-міністром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - заявив Стармер, зручно вмостившись у своєму кріслі в північному Лондоні.
Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент.
Раніше на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.
Парламентські вибори у Британії
22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після аудієнції в короля розпустив парламент і призначив дострокові вибори.
Обрання британцями нового парламенту відбулося у четвер, 4 липня. Головними конкурентами традиційно стали консерватори і лейбористи.
За даними соцопитувань, лейбористи мають впевнені шанси виграти перегони і новим прем'єр-міністром може стати Кір Стармер. Перші екзит-поли після закриття виборчих дільниць підтвердили ці прогнози.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.