Новий прем'єр Британії Сунак вперше висловився про війну в Україні

Війна, яку президент Росії Володимир Путін розв'язав проти України, призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Буде правильно пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем'єр-міністра. Зараз наша країна стикається з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги поставок по всьому світу. Попередній уряд припустився помилки. Мене обрали лідером моєї партії та вашим прем'єр-міністром, частково, щоб виправити їх. І ця робота починається зараз", – заявив британський прем'єр.

Сунак також заявив, що завжди буде вдячний екс-прем'єру Борису Джонсону за його надзвичайні здобутки на посаді глави уряду.