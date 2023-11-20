Сумували за СРСР та виправдовували агресію РФ: СБУ затримала колаборантів з різних областей

В Україні затримали ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Чоловіки публічно виправдовували війну РФ проти України, героїзували окупантів та вихваляли колишній СРСР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Для поширення антиукраїнського контенту обидва фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі "Одноклассники". Там вони публікували власні дописи та поширювали публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.
На Прикарпатті:
СБУ затримала агітатора, який популяризував бойовиків російської ПВК "Вагнер" і поширював фейкові "новини з фронту".
Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області (насамперед - оборонців Авдіївки).
Зловмисником виявився колишній співробітник пенітенціарної служби.
Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.
У Харкові:
СБУ затримала прихильника РФ, який вихваляв загарбницьку політику Кремля, "ностальгував" за колишнім СРСР і сподівався на захоплення східного регіону України.
За матеріалами відомства раніше він отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до РФ.
"За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - підсумували в повідомленні СБУ.
Фото: затримання колаборантів (ssu.gov.ua)
СБУ затримала керівницю "канцелярії" одного з херсонських університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ. Вона виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо.
Також СБУ затримала двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot. Вони, зокрема, фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах.
Нещодавно правоохоронці виявили чергового колаборанта, який торік допомагав окупантам проводити незаконний "референдум".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.