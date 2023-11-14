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Під Херсоном затримали колаборанта, який допомагав РФ проводити "референдум"

Херсонська область, Вівторок 14 листопада 2023 15:18
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Під Херсоном затримали колаборанта, який допомагав РФ проводити "референдум" Архівне фото: під Херсоном затримали колаборанта (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили чергового колаборанта, який торік допомагав окупантам проводити незаконний "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний у вересні 2022 року брав участь у роботі так званої "виборчої комісії" в Херсонському районі, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території.

З урною для так званого "голосування" він ходив по домівках мешканців сіл Загорянівка, Східне, закликаючи їх ставити потрібну "позначку в бюлетенях".

Яке покарання загрожує колаборанту

Мешканцю Музиківської громади повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Під Херсоном затримали колаборанта, який допомагав РФ проводити &quot;референдум&quot;

Фото: Колаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

У квітні в Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

Нещодавно СБУ розшукала двох колаборанток, які примушували херсонців "голосувати" на псевдореферендумі РФ. За свої "старання" вони отримували по 50 тисяч рублів за "рейд".

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