"Полювали" на ППО Patriot в Києві та Черкасах. СБУ затримала двох агентів РФ

СБУ затримала двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot. Вони, зокрема, фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах. Їх було затримано, одного з них саме напередодні виїзду до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості", - додали в СБУ.

Зокрема, після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.

За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.

Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Крім того, незабаром Україна отримає ще один зенітно-рекетний комплекс (ЗРК) Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні у України є два дивізіони цієї ППО.