Скучали по СССР и оправдывали агрессию РФ: СБУ задержала коллаборантов из разных областей

В Украине задержаны еще два прокремлевских интернет-агитатора, которые действовали в Харькове и Ивано-Франковске. Мужчины публично оправдывали войну РФ против Украины, героизировали оккупантов и восхваляли бывший СССР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.
Для распространения антиукраинского контента оба фигуранта создали анонимные аккаунты в запретной соцсети "Одноклассники". Там они публиковали собственные сообщения и распространяли публикации или видео пропагандистов из страны-агрессора.
На Прикарпатье:
СБУ задержала агитатора, который популяризировал боевиков российского ЧВК "Вагнер" и распространял фейковые "новости с фронта".
Также он пытался дискредитировать украинских защитников, воюющих на передовой в Донецкой области (прежде всего - защитников Авдеевки).
Злоумышленником оказался бывший сотрудник пенитенциарной службы.
Во время обысков в его доме были обнаружены мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения вражеской пропаганды.
В Харькове:
СБУ задержала сторонника РФ, который восхвалял захватническую политику Кремля, "ностальгировал" по бывшему СССР и надеялся на захват восточного региона Украины.
По материалам ведомства ранее он получил сообщение о подозрении, а затем начал скрываться от следствия и пытался бежать в РФ.
"По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в сообщении СБУ.
Фото: задержание коллаборантов (ssu.gov.ua)
СБУ задержала руководителя "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая вводила там образовательные стандарты РФ. Она следовала указаниям гауляйтера Владимира Сальдо.
Также СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot. Они, в частности, фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.
Недавно правоохранители обнаружили очередного коллаборанта, который в прошлом году помогал оккупантам проводить незаконный "референдум".
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