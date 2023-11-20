Скучали по СССР и оправдывали агрессию РФ: СБУ задержала коллаборантов из разных областей

Для распространения антиукраинского контента оба фигуранта создали анонимные аккаунты в запретной соцсети "Одноклассники". Там они публиковали собственные сообщения и распространяли публикации или видео пропагандистов из страны-агрессора.

На Прикарпатье:

СБУ задержала агитатора, который популяризировал боевиков российского ЧВК "Вагнер" и распространял фейковые "новости с фронта".

Также он пытался дискредитировать украинских защитников, воюющих на передовой в Донецкой области (прежде всего - защитников Авдеевки).

Злоумышленником оказался бывший сотрудник пенитенциарной службы.

Во время обысков в его доме были обнаружены мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения вражеской пропаганды.

В Харькове:

СБУ задержала сторонника РФ, который восхвалял захватническую политику Кремля, "ностальгировал" по бывшему СССР и надеялся на захват восточного региона Украины.

По материалам ведомства ранее он получил сообщение о подозрении, а затем начал скрываться от следствия и пытался бежать в РФ.

"По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в сообщении СБУ.

Фото: задержание коллаборантов (ssu.gov.ua)