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Сумську область знову обстрілювали: росіяни застосували міномети, безпілотник та вертоліт

Фото: Сумську область знову обстрілювали: росіяни застосували міномети, безпілотник та вертоліт (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, росіяни вкотре обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Цього разу окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За словами Живицького, окупанти нанесли за день 51 удар по трьом громадам Сумської області.

По Краснопільській громаді за день було 9 прильотів, росіяни двічі обстрілювали громаду з мінометів та 4 вибухівки на прикордоння було скинуто з безпілотника.

Великописарівську громаду військові РФ обстріляли з гелікоптера. По громаді випустили 4 ракети НУРС.

Під час обстрілу Білопільської громади росіяни пошкодили цивільну інфраструктури, а саме: приватний будинок. Від обстрілів там вибило вікна та було зруйновано паркан. Загалом по громаді росіяни здійснили 34 удари.

"У всіх випадках без жертв. Також за сьогодні сили ППО збили 2 крилаті ракети", - додав Живицький

Нагадаємо, вчора, 28 грудня, під час нічної атаки "Шахедів" у Сумах пролунав вибух.

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Сумська областьВійна Росії проти України