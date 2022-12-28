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В Сумах пролунав вибух

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Суми, Середа 28 грудня 2022 23:05
В Сумах пролунав вибух Фото: в Сумах пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня, надвечір в Сумах та Сумському районі було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мер міста Суми Олександр Лисенко закликав сумчан зберігати спокій, нічого не фотографувати та не публікувати, а також дочекатись офіційної інформації.

"Не обговорюйте подробиць у соцмережах, дочекайтеся офіційної інформації", - додав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Повітряна тривога у місті та області на момент вибуху не оголошувалася.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе. РБК-Україна зібрало всю актуальну інформацію про черговий удар росіян.

В результаті сьогоднішньої атаки в Херсоні було чути вибухи, пізніше вибухи було чути й у Дніпрі.

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Війна Росії проти України Сумська область Вибух
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