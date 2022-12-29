RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сумскую область снова обстреливали: россияне применили минометы, беспилотник и вертолет

Фото: Сумскую область снова обстреливали: россияне применили минометы, беспилотник и вертолет (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, россияне в очередной раз обстреляли пограничные с РФ территории Сумской области. На этот раз оккупанты применили минометы, беспилотники и даже вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, оккупанты нанесли за день 51 удар по трем общинам Сумской области.

По Краснопольской общине за день было 9 прилетов, россияне дважды обстреливали общину из минометов и 4 взрывчатки на приграничье были сброшены с беспилотника.

Великописаревскую общину военные РФ обстреляли вертолетом. По ней выпустили 4 ракеты НУРС.

Во время обстрела Белопольской общины россияне повредили гражданскую инфраструктуру, а именно: частный дом. От обстрелов там выбило окна и был разрушен забор. Всего по общине россияне нанесли 34 удара.

"Во всех случаях без жертв. Также сегодня силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты", - добавил Живицкий.

Напомним, вчера, 28 декабря, во время ночной атаки "Шахедов" в Сумах раздался взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины