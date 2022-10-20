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Сумську область попередили про відключення води: названо терміни

Фото: Сумську область попередили про відключення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Сумській області 20 жовтня вводять режим максимальної економії електричної енергії та відключають водопостачання з 7 години ранку до 23 години вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Не буде працювати електричний транспорт. Ми вимикаємо водозабори, тому є велике прохання запастися водою на день", - сказав посадовець.

Живицький звернувся до власників і керівників бізнесу, виробничих підприємств, ресторанів та кав'ярень із проханням зробити 20 жовтня санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму.

"Від завтрашнього дня залежать майбутні тижні, місяці як працюватиме енергетична система України. Якщо ми завтрашній день переживемо у нормальному режимі й зможемо зекономити і знизити електроспоживання - це дасть можливість витримати нашій енергосистемі та надалі уникнути віялових відключень", - зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, в Офісі президента оголосили про те, що 20 жовтня по всій Україні запроваджуються обмеження на електропостачання.

Згідно з даними, внаслідок російських атак серйозно пошкоджено близько 40% об'єктів енергетики.

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