Сумську область попередили про відключення води: названо терміни

"Не буде працювати електричний транспорт. Ми вимикаємо водозабори, тому є велике прохання запастися водою на день", - сказав посадовець.

Живицький звернувся до власників і керівників бізнесу, виробничих підприємств, ресторанів та кав'ярень із проханням зробити 20 жовтня санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму.

"Від завтрашнього дня залежать майбутні тижні, місяці як працюватиме енергетична система України. Якщо ми завтрашній день переживемо у нормальному режимі й зможемо зекономити і знизити електроспоживання - це дасть можливість витримати нашій енергосистемі та надалі уникнути віялових відключень", - зазначив глава ОВА.