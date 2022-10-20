RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сумскую область предупредили об отключении воды: названы сроки

Фото: Сумскую область предупредили об отключении воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Сумской области 20 октября вводят режим максимальной экономии электрической энергии и отключают водоснабжение с 7 часов утра до 23 часов вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Не будет работать электрический транспорт. Мы выключаем водозаборы, поэтому есть большая просьба запастись водой на день", - сказал чиновник.

Живицкий обратился к владельцам и руководителям бизнеса, производственным предприятиям, ресторанам и кафе с просьбой сделать 20 октября санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму.

"С завтрашнего дня зависят предстоящие недели, месяцы как будет работать энергетическая система Украины. Если мы завтрашний день переживем в нормальном режиме и сможем сэкономить и снизить электропотребление - это позволит выдержать нашей энергосистеме и в дальнейшем избежать веерных отключений", - отметил глава ОВА.

Напомним, в Офисе президента объявили о том, что 20 октября по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение.

Согласно данным, в результате российских атак серьезно повреждено около 40% объектов энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины