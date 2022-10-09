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Сумську область атакував російський беспілотник: загинула людина

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Україна, Неділя 09 жовтня 2022 16:29
Сумську область атакував російський беспілотник: загинула людина Фото: Сумську область атакував російський безпілотник 9 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 жовтня, російські окупанти здійснили атаку Сумської області з безпілотника. Загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Одна людина загинула", - розповів він.

Як повідомлялось, російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області. Загалом на ранок 9 жовтня в регіоні за добу зафіксовано 91 удар з використанням різного виду зброї.

Днем раніше, 8 жовтня, російські військові чотири рази з гелікоптерів обстріляли територію Сумської області, не перетинаючи державний кордон.

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