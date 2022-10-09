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Сумскую область атаковал российский беспилотник: погиб человек

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 16:29
Сумскую область атаковал российский беспилотник: погиб человек Фото: Сумскую область атаковал российский беспилотник 9 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 октября, российские оккупанты совершили атаку Сумской области с беспилотника. Погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Мироновской ОТГ. Один человек погиб", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области. Всего на утро 9 октября в регионе за сутки зафиксирован 91 удар с использованием разного вида оружия.

Днем ранее, 8 октября, российские военные четыре раза из вертолетов обстреляли территорию Сумской области, не пересекая государственную границу.

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Сумская область
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