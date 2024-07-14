Над Сумською областю збили сьогодні крилату ракету, - ОВА

Сьогодні, 14 липня, над Сумською областю українські захисники знищили крилату ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
За даними ОВА, у небі над Сумською областю сьогодні силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу крилату ракету.
Нагадаємо, що під час однієї з сьогоднішніх тривог в Сумській області міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про обстріл міста.
"Конотоп під обстрілом! Не нехтуємо", - повідомив мер.
Нагадаємо, що ми вже писали про те, скільки ворожих ракет і дронів було збито силами ППО в ніч на 14 липня.
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