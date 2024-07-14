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Над Сумской областью сбили сегодня крылатую ракету, - ОВА

Фото: над Сумской областью сбили крылатую ракету (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 июля, над Сумской областью украинские защитники уничтожили крылатую ракету.

По данным ОВА, в небе над Сумской областью сегодня силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская крылатая ракета.

 

Напомним, что во время одной из сегодняшних тревог в Сумской области городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об обстреле города.

"Конотоп под обстрелом! Не пренебрегаем", - сообщил мэр.

Напомним, что мы уже писали о том, сколько вражеских ракет и дронов было сбито силами ПВО в ночь на 14 июля.

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