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Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО

Неділя 14 липня 2024 09:37
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Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО Ілюстративне фото: українські захисники збили ракети та дрони росіян (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 14 липня, вночі збили дві російські крилаті ракети. Також вони знищили кілька розвідувальних дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, протиповітряна оборона сходу України сьогодні, 14 липня, вночі збила:

  • дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;
  • три розвідувальні безпілотники "Орлан-10";
  • один розвідувальний безпілотник ZALA.

Удар по Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 14 липня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області.

Внаслідок такої атаки росіян у Криворізькому районі постраждала 67-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.

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