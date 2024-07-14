Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО

Українські захисники сьогодні, 14 липня, вночі збили дві російські крилаті ракети. Також вони знищили кілька розвідувальних дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, протиповітряна оборона сходу України сьогодні, 14 липня, вночі збила: дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;

три розвідувальні безпілотники "Орлан-10";

один розвідувальний безпілотник ZALA.