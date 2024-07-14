Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО
Ілюстративне фото: українські захисники збили ракети та дрони росіян (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Українські захисники сьогодні, 14 липня, вночі збили дві російські крилаті ракети. Також вони знищили кілька розвідувальних дронів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією військових, протиповітряна оборона сходу України сьогодні, 14 липня, вночі збила:
- дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;
- три розвідувальні безпілотники "Орлан-10";
- один розвідувальний безпілотник ZALA.
Удар по Дніпропетровській області
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 14 липня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області.
Внаслідок такої атаки росіян у Криворізькому районі постраждала 67-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.