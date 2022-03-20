UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской ОГА обратились к корректировщикам вражеского огня: мы вас найдем и накажем

Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (sts.sumy)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы пригорода Сум, но не без помощи корректировщиков. Виновники обязательно будут найдены и наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По его словам, из южной части продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы пригородов и города Сумы.

"Мы понимаем, что там уже есть набитые точки. Там работают корректировщики. Это могут быть и россияне, и украинцы, которые работают корректировщиками. Мы обязательно вас найдем, вы обязательно понесете наказание за то зло, которое вы несете, помогая или работая на российскую армию", - сказал Живицкий.

Напомним, вчера российские оккупанты открыли огонь по машине гражданских, которые ехали из села Бездрик в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, а 21-летний парень попал в больницу.

Также стало известно о взрывах, которые произошли возле микрорайона Химгородок в Сумах.

Война России против Украины продолжается 25-й день. Стало известно, как прошла эта ночь в разных регионах нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойска РФВойна России против Украины