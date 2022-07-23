В Сумской общине предупредили о работе взрывотехников

В Сумской общине следующий час будут раздаваться взрывы. Взрывотехники будут уничтожать боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Сумской общине в течение часа будут слышны взрывы, будут работать взрывотехники ГСЧС. Уничтожение боеприпасов", - пишет Живицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно у села Шестовица Черниговской области были слышны взрывы. Спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва.

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