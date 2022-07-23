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У Сумській громаді попередили про роботу вибухотехніків

Фото: у Сумській громаді лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумській громаді наступну годину лунатимуть вибуху. Вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС. Знищення боєприпасів", - пише Живицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно біля села Шестовиця Чернігівської області буде чутно вибухи. Рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву.

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