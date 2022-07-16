В Черниговской области будут слышны взрывы: стоит ли волноваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

"Внимание! Сегодня, 16 июля, между 12:30 и 13:30 возле села Шестовица спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Павлоградском районе Днепропетровской области взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты 9М79-1 "Точка-У".

Подробнее о том, как изменилась работа взрывотехников во время этой войны и какие простые правила помогут спасти жизнь после деоккупации – в репортаже РБК-Украина.

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