ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сумской области зафиксировали 19 нарушений карантина выходного дня

Сумская область, Воскресенье 15 ноября 2020 13:31
В Сумской области зафиксировали 19 нарушений карантина выходного дня
Фото: работа полицейских в Сумской области (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Сумской области за первый день карантина выходного дня зафиксировали 19 нарушений. Руководителям заведений выписали административные штрафы.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Правоохранители проверили 678 заведений. Обнаружено, что в Сумах, вопреки запрету, работали фитнесс-центр, два спортклуба и четыре кафе. В Конотопе работали магазин спорттоваров и парикмахерская, в Глухове - два магазина продовольственных товаров и ночной клуб.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Шостке, Кролевце, Тростянце, Краснопольском и Ямпольском районах.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября.

Кроме этого, в Запорожье полиция закрыла в субботу 20 заведений за нарушение карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия карантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь