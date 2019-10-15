У Сумській області від вибуху гранати загинув чоловік

Фото: Вибух у Сумській області (npu.gov.ua)

Гранату чоловікові підкинули в автомобіль

В Сумській області поліція з'ясовує обставини вибуху, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що подія сталася 15 жовтня в одному з сіл Конотопського району. Місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля (який знаходився в гаражі тривалий час незачиненим) виявив предмет, схожий на гранату.

"Для того, аби з’ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як чоловік оглядав "знахідку", стався вибух. У результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню. Загиблому чоловікові було 39 років", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин на місце події виїхали начальник ГУНП області, керівництво місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, фахівці-вибухотехніки.

За даним фактом в поліції вже відкрили кримінальне провадження. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії, спрямовані на з’ясування обставин, що призвели до загибелі людини. Також поліцейські встановлюють, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.

Нагадаємо, 7 жовтня у Хмельницькому працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві гранати поруч з двоповерховим будинком в обласному центрі.

Також РБК-Україна повідомляло, що на окупованій території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти. Як повідомляли бойовики, діти виявили поблизу житлових будинків схованку з боєприпасами і граючись підірвали одну з них. В результаті вибуху п'ятеро дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.