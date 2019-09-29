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В "ЛНР" на гранате подорвалась группа детей

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 11:11
В "ЛНР" на гранате подорвалась группа детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали 5 детей

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщили представители незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", в субботу, 28 сентября, в оккупированном селе Чорногоровка неподалеку от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

Отмечается, что играя с опасными предметами, дети случайно взорвали одну из гранат. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время все пострадавшие дети находятся в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке на временно неподконтрольной территории Донецкой области в результате взрыва гранаты пострадали 4 человека. Взрыв произошел возле подъезда одного из жилых домов города. Выяснилось, что гранату взорвал 45-летний местный житель.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР". Склад боеприпасов был расположен в районе поселков Горняк и Грабари. В результате пожара в Донецке прогремела серия взрывов.

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