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В Сумской области ввели дополнительные ограничения из-за обстрелов

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Сумы, Вторник 26 апреля 2022 10:27
В Сумской области ввели дополнительные ограничения из-за обстрелов Фото: в Сумской области ввели дополнительные ограничения из-за обстрелов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области ввели дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать до окончания военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ.

Дополнительные ограничения касаются жителей Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского районов. На этой территории ограничения предусматривают запрет на любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы в ширину 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.

Также в пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) ЗАПРЕЩЕНО:

• передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);

• проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

• осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;

• рыбалка, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;

• передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания).

Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов запрещено ходить на охоту; носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.

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