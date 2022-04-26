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У Сумській області ввели додаткові обмеження через обстріли

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Суми, Вівторок 26 квітня 2022 10:27
У Сумській області ввели додаткові обмеження через обстріли Фото: у Сумській області ввели додаткові обмеження через обстріли (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли окупантів у Сумській області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони будуть діяти до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.

Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. На цій території обмеження передбачають заборону на будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) ЗАБОРОНЕНО:

• пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

• проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

• рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

• пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування керівників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

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