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В Сумской области три громады попали под обстрелы оккупантов: в ОВА рассказали о последствиях

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Четверг 25 августа 2022 01:47
В Сумской области три громады попали под обстрелы оккупантов: в ОВА рассказали о последствиях Фото: В Сумской области три громады попали под обстрелы оккупантов (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 24 августа обстреляли три громады в Сумской области. К счастью, в результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Глава областной военной администрации рассказал, что в течение суток было более 32 прилетов по территории региона, а именно:

  • В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов из миномета. И около 15 часов - 4 прилета из ствольной артиллерии;
  • В Знобь-Новгородской громаде - в полдень 5 минометных взрывов;
  • В Белопольской громаде - после 18:40 часов 16 прилетов - минометный обстрел.

"Большинство из нас сегодня было максимально внимательными ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не случилось. Человеческих потерь и разрушений нет", - добавил Живицкий.

Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Враг также обстрелял Шепетовский район Хмельницкой области и из артиллерии атаковал город Дергачи в Харьковской области.

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