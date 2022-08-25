У Сумській області три громади потрапили під обстріли окупантів: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 24 серпня обстріляли три громади у Сумській області. На щастя, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Очільник обласної військової адміністрації розповів, що протягом доби було понад 32 прильотів по території регіону, а саме:

В Есманська громаді після 10 ранку було 7 прильотів з міномету. І близько 15 години - 4 прильоти зі ствольної артилерії;

У Зноб-Новгородській громаді - опівдні 5 мінометних вибухів;

У Білопільській громаді - після 18:40 години 16 прильотів - мінометний обстріл.

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - додав Живицький.