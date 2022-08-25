У Сумській області три громади потрапили під обстріли окупантів: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти 24 серпня обстріляли три громади у Сумській області. На щастя, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Очільник обласної військової адміністрації розповів, що протягом доби було понад 32 прильотів по території регіону, а саме:
- В Есманська громаді після 10 ранку було 7 прильотів з міномету. І близько 15 години - 4 прильоти зі ствольної артилерії;
- У Зноб-Новгородській громаді - опівдні 5 мінометних вибухів;
- У Білопільській громаді - після 18:40 години 16 прильотів - мінометний обстріл.
"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - додав Живицький.
Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.
Ворог також обстріляв Шепетівський район Хмельницької області та з артилерії атакував місто Дергачі в Харківській області.
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