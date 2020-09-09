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В Сумской области на трассе Н-07 появляются готовые после ремонта участки

Автор: РБК-Украина

Ремонт трассы продолжается активными темпами

На трассе Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка уже появились участки с асфальтовым покрытием. Ремонт трассы продолжается активными темпами.

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Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Ремонт трассы осуществляется в рамках национальной программы "Большая стройка".

Напомним, "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, создает новую инфраструктуру страны.

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог.

Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

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Новости Украины Сумская областьдорогиБольшая стройкаЮрий Голик