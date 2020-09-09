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У Сумській області на трасі Н-07 з'являються готові після ремонту ділянки

Автор: РБК-Україна

Ремонт траси активними темпами триває

На трасі М-07 Київ - Суми - Юнаківка вже з'явилися ділянки з асфальтовим покриттям. Ремонт траси триває активними темпами.

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Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Ремонт траси здійснюється в рамках національної програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, "Велике будівництво", ініційоване президентом Володимиром Зеленським, створює нову інфраструктуру країни.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.

Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

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Новини України Сумская областьдорогиВелике будівництвоЮрій Голик