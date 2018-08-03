В Сумской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Один из водители грузовика получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице

Сегодня, 3 августа, в Сумской области столкнулись два грузовика MAN, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Как отмечается, авария произошла на автомобильной дороге села Беловодское Роменского района. 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную.

В пресс-службе сообщают, что в результате ДТП один из водители грузовика получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.

"В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, в Одесской области столкнулись маршрутка и авто, в результате чего погиб мужчина и постраждал 7 человек.

Авария произошла в 15 часов дня неподалеку от села Утконосівка. Автомобиль "Хонда" выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил - Кальчеве".