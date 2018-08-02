В Одесской области столкнулись маршрутка и авто, есть погибший и пострадавшие

Семь человек госпитализировали

В Одесской области столкнулись маршрутка и авто, в результате чего погиб мужчина и пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе.

Как отмечается, авария произошла в 15 часов дня неподалеку от села Утконосовка. Автомобиль "Хонда" выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил - Кальчеве".

"В результате ДТП водитель авто погиб на месте, еще семеро человек получили повреждения различной тяжести. Им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Фото: авария в Одесской области

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вчера в Донецкой области столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадал ребенок.

Микроавтобус "Рено" пытался обогнать грузовик "ГАЗ", но не выбрал безопасную дистанцию и вьехал в нее. В полиции сообщают, что вследствие ДТП пострадали родители и их 8-летний ребенок. Их с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу города Волноваха.