У Сумській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий

Один з водії вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні

Сьогодні, 3 серпня, у Сумській області зіткнулись дві вантажівки MAN, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Сумській області.

Як зазначається, аварія сталась на автомобільній дорозі села Біловодське Роменського району. 43-річний водій вантажівки, не дотримавшись безпечної дистанції руху, зіткнувся з іншою вантажівкою під керуванням 46-річного чоловіка, який здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну.

У прес-службі повідомляють, що внаслідок ДТП один з водії вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в Роменській районній лікарні.

"В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, в Одеській області зіткнулись маршрутка та авто, внаслідок чого загинув чоловік та постраждал 7 людей.

Аварія сталася о 15 годині дня неподалік від села Утконосівка. Автомобіль "Хонда" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Ізмаїл - Кальчеве".