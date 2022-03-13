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В Сумской области сегодня "зеленых коридоров" для эвакуации не будет, - глава ОВА

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Сумы, Воскресенье 13 марта 2022 03:03
В Сумской области сегодня "зеленых коридоров" для эвакуации не будет, - глава ОВА Фото: "зеленых коридоров" для эвакуации в Сумской области 13 марта не будет (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 13 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет. Областная администрация продолжает работать над их организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", - написал в своем Telegram глава ОВА.

Он добавил, что областная администрация продолжает работать над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации.

Напомним, 12 марта из 14-ти гуманитарных коридоров сработали 9-ть. В безопасные районы удалось вывезти около 13 тысяч человек.

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