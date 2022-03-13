ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області сьогодні "зелених коридорів" для евакуації не буде, - глава ОВА

Новость на русском →
Суми, Неділя 13 березня 2022 03:03
У Сумській області сьогодні "зелених коридорів" для евакуації не буде, - глава ОВА Фото: "зелених коридорів" для евакуації в Сумській області 13 березня не буде (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 13 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їх організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"13 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде", - написав у своєму Telegram глава ОВА.

Він додав, що обласна адміністрація продовжує працювати над організацією "зелених коридорів" для евакуації.

Нагадаємо, 12 березня з 14-ти гуманітарних коридорів спрацювали 9-ть. У безпечні райони вдалося вивезти близько 13 тисяч осіб.

Війна Росії проти України триває 18-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді