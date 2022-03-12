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Сработали 9 гуманитарных коридоров из 14-ти, – Верещук

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Киев, Суббота 12 марта 2022 22:28
Сработали 9 гуманитарных коридоров из 14-ти, – Верещук Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

За день удалось эвакуировать часть жителей Сум, Краснополья, Великой Писаревки, Конотопа, Лебедина, Бучи, Гостомеля, Немишаева. В свою очередь оккупанты сорвали эвакуацию из Энергодара, Ирпеня, Ворзеля, Козарович и Бородянки.

Всего за 12 марта удалось вывезти в безопасные районы ориентировочно 13 тысяч человек. На завтра в планах властей работа по гуманитарным маршрутам в Киевской, Луганской областях, а также по линии Запорожье-Мариуполь (через Бердянск).

К слову, в Мелитополе оккупанты назначили нового "мэра" вместо похищенного Ивана Федорова.

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