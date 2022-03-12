Сработали 9 гуманитарных коридоров из 14-ти, – Верещук

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра .

За день удалось эвакуировать часть жителей Сум, Краснополья, Великой Писаревки, Конотопа, Лебедина, Бучи, Гостомеля, Немишаева. В свою очередь оккупанты сорвали эвакуацию из Энергодара, Ирпеня, Ворзеля, Козарович и Бородянки.

Всего за 12 марта удалось вывезти в безопасные районы ориентировочно 13 тысяч человек. На завтра в планах властей работа по гуманитарным маршрутам в Киевской, Луганской областях, а также по линии Запорожье-Мариуполь (через Бердянск).