Сработали 9 гуманитарных коридоров из 14-ти, – Верещук
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 12 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
За день удалось эвакуировать часть жителей Сум, Краснополья, Великой Писаревки, Конотопа, Лебедина, Бучи, Гостомеля, Немишаева. В свою очередь оккупанты сорвали эвакуацию из Энергодара, Ирпеня, Ворзеля, Козарович и Бородянки.
Всего за 12 марта удалось вывезти в безопасные районы ориентировочно 13 тысяч человек. На завтра в планах властей работа по гуманитарным маршрутам в Киевской, Луганской областях, а также по линии Запорожье-Мариуполь (через Бердянск).
К слову, в Мелитополе оккупанты назначили нового "мэра" вместо похищенного Ивана Федорова.
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