В Сумской области россияне с беспилотника убили человека

Россияне продолжают обстрелы Сумской области. Сегодня российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека травмированы, а один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Он добавил, что около 17 часов общину еще и обстреляли из минометов - 30 прилетов.

"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб", - написал глава Сумской ОВА.

По его словам, сегодня после 12 часов россияне открыли минометный огонь - 14 взрывов в Эсманской общине.

Напомним, в этот же день утром российские войска уже обстреливали Эсманскую общину в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.