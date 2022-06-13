Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ: произошло более 30 взрывов

Рано утром в понедельник6 13 июня, российские войска обстреляли Эсманскую общину в Сумской области с территории РФ. Предварительно, пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"Эсманская община: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра - еще около 30 взрывов. Огонь был с территории россии", - написал он.

Живицкий добавил, что разрушений предварительно нет, однако вся информация еще уточняется.