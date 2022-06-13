У Сумській області росіяни з безпілотника убили людину

Росіяни продовжують обстріли Сумської області. Сьогодні російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, сьогодні після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь - 14 вибухів в Есманській громаді.
"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", - написав голова Сумської ОВА.
Він додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів - 30 прильотів.
Нагадаємо, цього ж дня вранці російські війська уже обстрілювали Есманську громаду в Сумській області.
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