В Сумской области в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот

Причина трагедии устанавливается

В Сумской области, вблизи с. Зарудье Роменского района, вчера, 15 июля, упал легкомоторный самолет, который опрыскивал ядохимикатами сельхозугодия. В результате происшествия погиб пилот самолета, говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщается, падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас" произошло во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.

В результате происшествия от полученных травм погиб пилот.

Напомним, вчера, 15 июля, в аэропорту Франкфурт-Хан (Германия) самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в хорватский Задар, пошел на экстренную посадку из-за падения давления в салоне. В результате инцидента пострадали более 30 человек.

Также ранеее сообщалось о крушении небольшого частного пассажирского самолета в Индии. Тогда в результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек.