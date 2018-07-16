У Сумській області в результаті падіння легкомоторного літака загинув пілот

Причина трагедії встановлюється

В Сумській області, поблизу с. Заруддя Роменського району, вчора, 15 липня, впав легкомоторний літак, який обприскував отрутохімікатами сільгоспугіддя. У результаті події загинув пілот літака, йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Як повідомляється, падіння легкомоторного літака Х-32 Бекас" відбулося під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь.

В результаті пригоди від отриманих травм загинув пілот.

Нагадаємо, вчора, 15 липня, в аеропорту Франкфурт-Хан (Німеччина) літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс з Дубліна в хорватська Задар, пішов на екстрену посадку через падіння тиску в салоні. В результаті інциденту постраждали більше 30 чоловік.

Також раніше повідомлялося про аварії невеликого приватного пасажирського літака в Індії. Тоді в результаті події загинули щонайменше шість осіб.