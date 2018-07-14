Самолет Ryanair экстренно сел в Германии, более 30 человек пострадали
Пострадавших пассажиров доставили в местные больницы
В аэропорту Франкфурт-Хан (Германия) самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в хорватский Задар, пошел на экстренную посадку из-за падения давления в салоне. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на местную полицию.
По словам представителя полиции, возникли технические проблемы.
"Давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани", - сказал правоохранитель.
Так, рейс FR7312 совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23.30 в пятницу, 13 июля. После этого более 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы за головной боли и боли в ушах.
Также отмечается, что авиакомпания Ryanair должна была найти для пассажиров другой самолет, который должен был вылететь в Хорватию в субботу утром. По словам одного из пассажиров рейса, им не было предоставлено место для сна и бесплатный доступ к Wi-Fi.
Всего на борту самолета было 189 пассажиров.
Отметим, что агентство Reuters сообщает, что в больницу попали 33 пассажира.
Напомним, бортпроводники авиакомпании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля. Так, 4 июля профсоюза передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.