Самолет Ryanair экстренно сел в Германии, более 30 человек пострадали

Пострадавших пассажиров доставили в местные больницы

В аэропорту Франкфурт-Хан (Германия) самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в хорватский Задар, пошел на экстренную посадку из-за падения давления в салоне. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на местную полицию.

По словам представителя полиции, возникли технические проблемы.

"Давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани", - сказал правоохранитель.

Так, рейс FR7312 совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23.30 в пятницу, 13 июля. После этого более 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы за головной боли и боли в ушах.

Также отмечается, что авиакомпания Ryanair должна была найти для пассажиров другой самолет, который должен был вылететь в Хорватию в субботу утром. По словам одного из пассажиров рейса, им не было предоставлено место для сна и бесплатный доступ к Wi-Fi.

Всего на борту самолета было 189 пассажиров.

Отметим, что агентство Reuters сообщает, что в больницу попали 33 пассажира.

Напомним, бортпроводники авиакомпании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля. Так, 4 июля профсоюза передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.