В Индии разбился самолет, погибли по меньшей мере шесть человек

Причина аварии пока не известна

В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.

12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар. На борту находились двое пилотов и двое инженеров по техническому обслуживанию воздушных судов. Все они погибли.

Кроме них погибли еще два человека, которые находились в тот момент на месте авиакатастрофы.

Причина аварии пока не известна.

At least six dead as chartered jet crashes in busy financial district of Mumbai https://t.co/hpFSKE9IfO pic.twitter.com/gXK2ZBYmua