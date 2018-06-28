В Индии разбился самолет, погибли по меньшей мере шесть человек

Причина аварии пока не известна
В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.
12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар. На борту находились двое пилотов и двое инженеров по техническому обслуживанию воздушных судов. Все они погибли.
Кроме них погибли еще два человека, которые находились в тот момент на месте авиакатастрофы.
Причина аварии пока не известна.
At least six dead as chartered jet crashes in busy financial district of Mumbai https://t.co/hpFSKE9IfO pic.twitter.com/gXK2ZBYmua— Daily Mail Online (@MailOnline) June 28, 2018
Напомним, 21 июня в Мумбаи самолет Air India совершил экстренную посадку из-за утечки в гидравлической системе.