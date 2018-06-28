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В Индии разбился самолет, погибли по меньшей мере шесть человек

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 16:19
Иллюстративное фото ( wikimedia.org/Allen Drebert)
Иллюстративное фото ( wikimedia.org/Allen Drebert)

Причина аварии пока не известна

В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.

12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар. На борту находились двое пилотов и двое инженеров по техническому обслуживанию воздушных судов. Все они погибли.

Кроме них погибли еще два человека, которые находились в тот момент на месте авиакатастрофы.

Причина аварии пока не известна.

Напомним, 21 июня в Мумбаи самолет Air India совершил экстренную посадку из-за утечки в гидравлической системе.

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Теги публикации: авиакатастрофа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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