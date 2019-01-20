В Сумской области разоблачили масштабную схему сбыта наркотиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проведено 16 санкционированных обысков, задержаны 3 человека

Прокуратура Сумской области и Нацполиция разоблачила масштабную схему сбыта наркотического средства "метадон" на территории города Сумы и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Сумской области.

В прокуратуре сообщили, что в субботу, 19 января, была проведена операция во время которой было задержано 3 лиц, которые организовывали и осуществляли сбыт наркотических веществ.

"Сразу же по местам проживания задержанных и лиц, которыми реализовывались указанные наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков. Во время указанных следственных действий изъято вещество, внешне похожую на "метадон", большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тыс грн наличных", - рассказали в прокуратуре.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Сейчас продолжается досудебное следствие. Правоохранители устанавливают причастных в незаконному обороту наркотических средств.

Фото: обыски у подозреваемых (facebook.com)

Напомним,в Виннице задержали на взятке офицера полиции. Оперативниками СБУ были установлены факты вымогательства двумя полицейскими от жителя Винницы 6 тысяч гривен.