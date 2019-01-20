ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Сумской области разоблачили масштабную схему сбыта наркотиков

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 15:12
В Сумской области разоблачили масштабную схему сбыта наркотиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проведено 16 санкционированных обысков, задержаны 3 человека

Прокуратура Сумской области и Нацполиция разоблачила масштабную схему сбыта наркотического средства "метадон" на территории города Сумы и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Сумской области.

В прокуратуре сообщили, что в субботу, 19 января, была проведена операция во время которой было задержано 3 лиц, которые организовывали и осуществляли сбыт наркотических веществ.

"Сразу же по местам проживания задержанных и лиц, которыми реализовывались указанные наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков. Во время указанных следственных действий изъято вещество, внешне похожую на "метадон", большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тыс грн наличных", - рассказали в прокуратуре.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Сейчас продолжается досудебное следствие. Правоохранители устанавливают причастных в незаконному обороту наркотических средств.

 

Фото: обыски у подозреваемых (facebook.com)

Напомним,в Виннице задержали на взятке офицера полиции. Оперативниками СБУ были установлены факты вымогательства двумя полицейскими от жителя Винницы 6 тысяч гривен.

В Херсоне полиция нашла в автомобиле амфетамин на 2 млн гривен СБУ блокировала контрабанду наркотиков в страны ЕС и РФ
Новости Украины наркотикиСумская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь