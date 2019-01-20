В Виннице задержали на взятке офицера полиции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ проверяет еще 2 работников полиции, что присвоили деньги гражданина

Служба безопасности Украины (СБУ) и департамент собственной безопасности Нацполиции разоблачили на взятке двух работников Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативниками СБУ были установлены факты вымогательства двумя полицейскими от жителя Винницы 6 тысяч гривен. В случае отказа платить необходимую сумму правоохранители угрожали сфальсифицировать доказательную базу и искусственно начать против мужчины уголовное производство за кражи мобильных телефонов.

"Сотрудники СБ Украины задержали одного из взяточников на улице областного центра во время получения второй части взятки в сумме четыре тысячи гривен В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в частности, в служебном кабинете другого фигуранта производства. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.", - сообщили в СБУ.

Также правоохранители собирают доказательную базу против двух сотрудников полиции, которые "применяли физическое воздействие" на этого гражданина и угрожая уголовной ответственностью присвоили его деньги.

"Следствие ведется Государственным бюро расследований", - добавили в СБУ.

Фото: задержание полицейского (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Черкасской обл. задержали за сбыт оружия председателя общественной организации. В одном из районных центров Черкасской области оперативники СБУ задержали злоумышленника после продажи автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм за 1 тыс. долларов США.