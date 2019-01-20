В Сумській області викрито масштабну схему збуту наркотиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проведено 16 санкціонованих обшуків, затримано 3 осіб

Прокуратура Сумської області та Нацполіція викрила масштабну схему збуту наркотичного засобу "метадон" на території міста Суми та області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Сумської області.

В прокуратурі повідомили, що в суботу, 19 січня, було проведена операція під час якої було затримано 3 осіб, які організовували та здійснювали збут наркотичних речовин.

"Відразу ж за місцями проживання затриманих та осіб, якими реалізовувались вказані наркотичні речовини, проведено 16 санкціонованих обшуків. Під час вказаних слідчих дій вилучено речовину, ззовні схожу на "метадон", велику кількість речовини рослинного походження, фасувальний матеріал, ваги, предмети, схожі на зброю, та близько 20 тис грн готівки", - розповіли в прокуратурі.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Наразі триває досудове слідство. Правоохоронці встановлюють причетних о незаконного обігу наркотичних засобів.

Фото: обшуки у підозрюваних (facebook.com)

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